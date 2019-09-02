У Львові на лінійці закидали камінням польську школу

Під час шкільної лінійки, присвяченій Дню знань, невідомі закидали камінням львівську школу № 24 з польською мовою навчання. Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради.

За попередніми даними ніхто не постраждав.

"Мерія засуджує дії, які стались сьогодні, 2 вересня, у Львівській школі № 24 імені Марії Конопницької. Під час урочистих заходів у школі невідомі особи із сусіднього будинку кинули невідомі речі, ймовірно — каміння", - йдеться в повідомленні міськради.

Мер Львова Андрій Садовий вимагає негайної реакції правоохоронних органів і покарання винних.

"Зараз, спільно з правоохоронцями, проводиться обстеження району, з метою пошуку порушників правопорядку. Ці люди мають бути знайдені та притягнуті до відповідальності", - повідомив Андрій Садовий.

Нагадаємо, Служба безпеки України та Національна поліція охороняють безпеку під час урочистих лінійок у школах 1 і 2 вересня.

Додамо, що в нових правилах навчального року 2019-2020 є пункт про безпеку. Зокрема, учні початкової школи повинні носити світловідбиваючі жилети в темний час доби по дорозі в школу і назад.

Додамо, раніше парламент затвердив склад Кабінету міністрів. Так, посаду міністра освіти і науки України посіла Анна Новосад. З березня по листопад 2014 року вона обіймала посаду радника міністра, після чого в грудні 2017 року очолила управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МОН.