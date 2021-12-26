У Львові загорівся вагон поїзда. Пожежу гасили більше 20 осіб

Як зазначається в повідомленні, на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця події вагон був, відчеплений від поїзда, з вікон вибивався дим. Провідник вже вивів пасажира, який перебував у вагоні.

Вогнеборці включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і приступили до проведення робіт з ліквідації займання. О 05:00 пожежу локалізовано та о 05:03 ліквідовано в складі двох ланок газодимозахисної служби.

Внаслідок пожежі вогонь знищив електрощитову та службове приміщення провідників на площі 4 кв.м. До ліквідації пожежі залучалось 22 осіб особового складу та три одиниці спецтехніки.

Внаслідок займання ніхто не постраждав. Причину виникнення займання встановлюють правоохоронні органи, зазначили в ДСНС.