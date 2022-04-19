У Львові затримали жінку, яка вісім років працювала на окупантів у кримському міністерстві

У Львові спіймали посадовицю кримського міністерства. Її повідомили підозру у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, після анексії Криму у 2014 році підозрювана зайняла керівну посаду в одному з незаконно створених міністерств АР Крим, на якій працювала до 2021 року.

Зокрема, своїми діями вона сприяла утвердженню окупаційної влади РФ та надавала допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Правоохоронці у квітні 2022 року затримали жінку у Львові. Їй повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення 4 млн грн застави.