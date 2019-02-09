У Львові на хабарі затримали спеціаліста міграційної служби

Підозрюваний вимагав 14 тис. гривень за посвідку постійного місця проживання

Во Львове следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) задержали за получение неправомерной выгоды специалиста районного отдела Государственной миграционной службы (ГМС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что по информации следователей, работник ДМС требовал и получил от гражданина Исламской республики Пакистан за выдачу свидетельства на постоянное место проживания в Украине 14 тыс. гривен.

"Лицо задержано в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины при оперативном сопровождении сотрудников Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ во Львовской области", - сообщили в ГБР.

В настоящее время процессуальное руководство в производстве осуществляется военной прокуратурой западного региона. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч.3 ст. 368 УКУ (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает ответственное положение).

Фото: задержание подозреваемого (dbr.gov.ua)

Напомним, начальника Голосеевского управления полиции Киева задержали на взятке 34 тыс. долларов. Как отмечается, по предварительной информации, правоохранитель требовал от фигуранта уголовного производства 34 тыс. долларов за принятие мер в соответствии с действующим законодательством, в том числе организацию надлежащего рассмотрения заявления об уголовном правонарушении.