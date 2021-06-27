У Львові під час півмарафону померла людина

У Львові під час участі в півмарафоні 27 червня помер 23-річний хлопець. Йому залишалось подолати останні 200 метрів дистанції.
Смерть чоловіка констатували медичні працівники.
"Велика біда на півмарафоні. Хлопець, 23 роки, не добіг 200 метрів. Медики щойно констатували смерть. Співчуття рідним та близьким!", - написав Садовий.
Згідно з даними організаторів, були заявлені дистанції залежно від рівня підготовки учасників: індивідуальні забіги на 4.2 км, 10 км, 21 км, командні забіги або естафети.
Подробиць щодо смерті чоловіка наразі немає.
Нагадаємо, минулого року померла учасниця одеського ультрамарафону.
Раніше у Києві помер чоловік, який брав участь у міжнародному марафоні Wizz Air Kyiv City Marathon 2017.