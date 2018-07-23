Во Львове угарным газом отравились четверо людей

Среди пострадавших - трое граждан США

Во Львове сегодня, 23 июля, угарным газом отравились четверо человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета со ссылкой на управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения.

Инцидент произошел в квартире на ул. Замарстыновской, 24 (Галицкий район).

В частности, отравились:

женщина, 1956 г. р., жительница г. Днепр, госпитализирована во Львовскую областную клиническую больницу (8% карбоксигемоглобина);

женщина, 1982 г. р., гражданка США, штат Техас;

девушка, 2010 г. р., гражданка США, штат Техас;

девушка, 2006 г. р., гражданка США, штат Техас.

У трех пострадавших количество карбоксигемоглобина устанавливается.

Взрослых доставили в Львовскую областную клиническую больницу, а детей госпитализировали в больницу "Охматдет".

Отмечается, что работники ПАО "Львовгаз" перекрыли подачу газа в квартиры. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.

Напомним, 7 апреля во Львове угарным газом отравились трое человек - в возрасте 44 года, 43 года и 19 лет. Пострадавших доставили в областную клиническую больницу.