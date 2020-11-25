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У Львові студентів безкоштовно тестуватимуть на коронавірус

Львів, Середа 25 листопада 2020 17:20
У Львові студентів безкоштовно тестуватимуть на коронавірус
Фото: Львівська Політехніка (lpnu.ua)
Автор: Роман Тверденко

У Львові почали безкоштовне тестування студентів на коронавірус. Їх перевірятимуть ПЛР-тестом.

Про це повідомляє "Суспильне".

Студент, який має ознаки ГРВІ, дзвонить в адміністрацію закладу і там формують списки тих, у кого потрібно взяти зразки для досліджень. Списки відправляються в заклад охорони здоров'я, який потім відправляє медичну бригаду для забору мазків у студентів. Далі матеріал доставляють у лабораторію Науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни. Там протягом доби обробляють матеріал і відправляють результати ПЛР-тесту.

У випадку, якщо у студента виявляють коронавірус, група йде на 14-денну самоізоляцію і дистанційне навчання.

Керівник обласного лабцентра МОЗ Наталія Іванченко-Тимко зазначає, що таке тестування дозволить уникнути спалахів в студентських колективах, що особливо важливо в періоди сесій.

У місті планують щодня обробляти до 100 проб з вузів міста.

Нагадаємо, минулого тижня у Львові почали перевіряти на зараження коронавірусом тестами на антиген. В першу чергу, це стосується медиків і працівників сфери освіти.

Львівська область йде на третьому місці в Україні за кількістю випадків зараження коронавірусом, після Києва та Харківської області. У регіоні зафіксовано 42 874 випадку зараження, 1183 людини померло.

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