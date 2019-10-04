У Львові здійснив аварійну посадку літак Ан-12, є загиблі

У Львові вранці 4 жовтня сталася аварійна посадка літака Ан-12. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, близько 07:10 рятувальники отримали інформацію про те, що при заході на посадку за 13,7 км до міжнародного аеропорту "Львів" літак Ан-12 зник з радару. Близько 07:29 екіпаж літака вийшов на звязок та повідомив, що здійснив аварійну посадку.

Зазначається, що рятувальники виявили літак Ан-12 за 1,5 км від злітно-посадкової смуги аеропорту "Львів". Наразі проводиться операція з вивільнення екіпажу з пошкодженого літака. Про постраждалих не повідомляють.

Крім того, заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк у Facebook написав, що в результаті аварійної посадки літака загинули люди. Однак точної інформації про кількість жертв він не надав.

Нагадаємо, раніше у США у аеропорту Коннектикута сталася аварія раритетного бомбардувальника B-17. В результаті авіакатастрофи загинули щонайменше 7 осіб, ще 7 постраждали. Двоє постраждалих знаходилися у важкому стані.

Також РБК-Україна писало, що 11 вересня у США розбився вантажний літак, який перевозив автозапчастини з міста Міллінгтон в штаті Теннесі. В результаті авіакатастрофи загинули 2 людини