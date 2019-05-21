У Львові повідомили про замінування п’ятьох об’єктів

У Львові поліція перевіряє анонімне повідомлення про замінування п’ятьох об’єктів, серед яких три виші і два торгово-розважальних центри. Про це повідомляє РБК-україна із посиланням на прес-центр Національної поліції у Львівській області.

Зазначається, у вівторок, 21 травня, до поліції надійшли повідомлення про замінування трьох вишів, розташованих на вулицях Героїв Майдану, Клепарівській та Університетській, а також торгового центру на вулиці Княгині Ольги і торгово-розважального центру на вулиці Під Дубом.

"Працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та фахівці інших служб. Правоохоронці обстежать будівлі та прилеглі території", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, у Харкові 17 травня на електронну пошту Головного управління Національної поліції надійшло повідомлення про мінування 19 торгових центрів. Вибухівки не знайшли.

А в понеділок, 20 травня, у Черкасах поліція затримала жінку, яка повідомляла про хибні мінування об'єктів у місті. Повідомлення про мінування від неї надходили в поліцію в п'ятницю, суботу і неділю, жодне з них не підтвердилося. Загалом правоохоронці провели перевірку 19 різних об'єктів - торгових центрів, лікарень, пологових будинків.