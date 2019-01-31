У Львові викрили на хабарі одного з керівників Держгеокадастру

Фото: затриманння хабарника (npu.gov.ua)

Посадовця затримали при отриманні 32 тис. доларів хабара

У Львові поліція викрила корупційну схему видачі земельних ділянок, організовану керівництвом Головного управління Держгеокадастру у Львівській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Як зазначається, було встановлено, що один із керівників зазначеної установи пообіцяв громадянину вирішити на його користь земельне питання лише у разі надання йому 65 тис. доларів хабара. За визначену посадовцем суму особа безперешкодно отримає у власність земельну ділянки поблизу природного парку.

31 січня, одного з керівників ГУ Держгеокадастру у Львівській області було затримано під час одержання ним першого "траншу". В автомобілі правопорушника правоохоронці вилучили 32,5 тис. доларів, одержаних у якості хабара. Затримали посадовця неподалік адмінбудівлі обласного управління Держгеокадастру.

Як уточнила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook, 32,5 тис. доларів США від учасника АТО як хабар одержав заступник начальника Головного управління Держгеокадастру у Львівській області за передачу у власність земельної ділянки площею 0,12 га.

Фото: місце затриманння (npu.gov.ua)

У ході досудового розслідування буде перевірятися причетність викритого у хабарництві посадовця до вчинення аналогічних та інших злочинів, а також можлива причетність до них інших посадових осіб держустанови. Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 (Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 30 січня слідчі ДБР затримали на хабарі оперативного працівника Головного управління військової контррозвідки СБУ та командира однієї з військових частин, розташованої в зоні проведення ООС.

РБК-Україна писало, СБУ затримала на хабарі начальника Управління державного екологічного нагляду (контролю) у Житомирській області.