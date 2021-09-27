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У Львові викрили мережу call-центрів: пропонували іноземцям "інвестувати" в крипторинки

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Львів, Понеділок 27 вересня 2021 22:21
У Львові викрили мережу call-центрів: пропонували іноземцям "інвестувати" в крипторинки Фото: СБУ блокувала мережу call-центрів у Львові (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Львові правоохоронці викрили мережу нелегальних call-центрів. Мережа займалася виманюванням грошей в іноземців під приводом "інвестицій" у криптовалютні ринки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

"Декілька місцевих "підприємців" облаштували в орендованих офісах і квартирах 6 підпільних сall-центрів. Їх оператори пропонували іноземцям вкладати гроші у фондові та криптовалютні ринки", - розповіли в СБУ.

Потерпілими стали тисячі іноземних вкладників, з якими зловмисники контактували через приховані канали IP-телефонії. Свої "інвестиції" іноземці переводили на банківські рахунки і анонімні криптогаманці зловмисників, які потім виводили гроші в тінь.

СБУ провела обшуки у приміщеннях call-центрів та виявила там:

  • майже 100 комп’ютерів з гарнітурою для телефонних з’єднань;
  • мобільні пристрої та маршрутизатори;
  • чорнові записи з даними банківських платіжних карток ошуканих клієнтів та іншу документацію із доказами протиправної діяльності.

Наразі ведуться слідчі дії для притягнення зловмисників до відповідальності.

Фото: СБУ блокувала мережу call-центрів у Львові (ssu.gov.ua)

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Служба безпеки України Львів
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