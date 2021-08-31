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У Львові викрили злочинну групу, яка виготовляла підробні ID-паспорти

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Львів, Вівторок 31 серпня 2021 17:09
У Львові викрили злочинну групу, яка виготовляла підробні ID-паспорти Фото: у Львові зловмисники виготовляли фальшиві документи (ssu.gov.ua)
Автор: Тіберій Юрик

У Львові Служба безпеки України (СБУ) у співпраці із правоохоронними органами США припинила діяльність угрупування, яке займалося виробництвом підроблених документів.

Прпо це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що зловмисники рекламували свої послуги через анонімний сервер у мережі "Darknet". Вони виготовляли кілька десятків фальшивих документів на місяць.

"Зазвичай вони виготовляли фальшиві ID-карти, які давали змогу незаконно перетинати кордон різних країн. Їхніми клієнти здебільшого були нелегальні мігранти з країн Близького Сходу, які хотіли "легалізуватися" на території "західних країн", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів та у приміщеннях, де виготовляли підроблені документи, у ході яких виявили:

  • печатки;
  • бланки;
  • голограми;
  • комп’ютерну техніку, задіяну в процесі виготовлення та збуту підроблених документів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Тривають слідчі дії.

У Львові викрили злочинну групу, яка виготовляла підробні ID-паспорти

Фото: у Львові зловмисники виготовляли фальшиві ID-карти та інші дозвільні документи (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, що чиновники Торгово-промислової палати займалися незаконною легалізацією іноземців.

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