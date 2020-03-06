У Львові викрили колишнього військового на торгівлі зброєю

Служба безпеки України у Львівській області припинила діяльність угруповання, яке займалося незаконною торгівлею зброєю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що організували незаконний бізнес колишній військовослужбовець Збройних сил України і власник однієї з львівських туристичних фірм.

"Через закордонні зв'язки відставник закуповував в одній з європейських країн зброю і нелегально переправляв її в Україні. Комерсант відповідав за пошук "клієнтів" і безпосередньо організовував збут зброї. Покупцями були переважно представники місцевих кримінальних кіл. Як кур'єра зловмисники залучили до протиправної діяльності місцевого безробітного", - повідомили в СБУ.

Власника туристичної фірми затримали в центрі Львова під час спроби продажу двох пістолетів-автоматів "Скорпіон" і двох пістолетів Glock і Lager. За зброю вони планували отримати 8,7 тисяч доларів.

Під час обшуків за місцем проживання учасників групи правоохоронці вилучили автомат АК-47 і пістолет Smith and Wesson, гранату, велику кількість патронів, а також холодну і колекційне зброю без документів.

За даним фактом відкрито справу за ч. 1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, носіння, виготовлення або збут зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення про підозру учасника групи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві правоохоронці викрили групу торговців зброєю. Під час обшуків правоохоронці вилучили більше 10 одиниць зброї.

Також РБК-Україна писало, що в Рівненській області викрили священика на торгівлі зброєю. Він привозив зброю та вибухівку з району проведення АТО і ООС.