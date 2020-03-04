У Києві викрили угрупування торговців зброєю

Фото: вилучена зброя (ssu.gov.ua)

Правоохоронці вилучили понад 10 одиниць зброї

Правоохоронці викрили та блокували у Києві діяльність угрупування, яке займалося незаконною торгівлею зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

За даними служби, група зловмисників, до якої входили троє жителів Київської області, налагодили незаконне перероблення застарілої зброї для приведення її у бойовий стан з подальшою реалізацією. Зброю переробляли у спеціально облаштованому приміщенні за місцем роботи двох учасників угрупування.

"Через спеціалізовані інтернет-платформи вони пропонували клієнтам готовий товар, який замовники одержували поштою", - розповіли в СБУ.

Зазначається, що трьох зловмисників було затримано під час незаконного продажу 6 пістолетів "ПМ" та пістолета-кулемета. В ході обшуків було вилучено 10 пістолетів і револьверів, 2 пістолети-кулемети, 1 гвинтівку, велику кількість компонентів до вогнепальної зброї та понад 1000 набоїв.

Затриманим фігурантам справи повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тобто незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють всіх причетних до незаконної діяльності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівненській області СБУ викрила настоятеля одного з храмів на торгівлі зброєю. Священник раніше вже був судимий за торгівлю зброєю. СБУ вдалося задокументувати продаж ручного протитанкового гранатомета, 7 гранат із запалами та 800 грамів тротилу.