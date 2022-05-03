У Львові пролунали потужні вибухи. У місті повітряна тривога

У Львові ввечері 3 травня пролунали чотири потужні вибухи. Наразі невідомо, що саме сталося, але у місті оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна .

Мер Львова Андрій Садовий у своєму Telegram -каналі підтвердив вибухи у місті. Він також закликав мешканців Львова залишатися в укриттях.

Крім того, очевидці публікують фотографії хмари диму над Львовом.

Спочатку очевидці чули гучний звук, схожий на проліт ракети. Після цього у місті пролунало декілька потужних вибухів.

Нагадаємо, сьогодні потужний вибух пролунав в Одесі. Пізніше з'ясувалося, що то підірвали міну, яку виявили у морі.

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