У Львові прийняли рішення про відкриття перукарень і салонів краси

У Львові міська комісія з надзвичайних ситуацій дозволила роботу перукарень, салонів краси, та приватних стоматологічних кабінетів у зв'язку з послабленням карантину. Про це написав на своєму Telegram-каналі мер міста Андрій Садовий.

За його даними, в області за добу зафіксували 27 нових випадків коронавірусу (зробили 190 тестів).

"Щойно міська комісія з надзвичайних ситуацій дозволила роботу перукарень, салонів краси, та приватних стоматологічних кабінетів. Але, пам’ятайте, дозвіл на роботу не означає вседозволеність!", - написав він.

Садовий зазначив, що щодо продажу одягу та взуття є рішення обласної комісії з надзвичайних ситуацій про заборону роботи до 15 травня.

Раніше у Львові відклали відкриття перукарень, фітнес-центрів і салонів краси в зв'язку з зростанням кількості заражених коронавірусом. У той же час в місті з 11 травня дозволили відвідувати парки, сквери і спортивні майданчики (для індивідуального заняття спортом). Також відновлена торгівля промисловою групою товарів (крім одягу та взуття).

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко опублікував рекомендації для роботи бізнесу після пом'якшення карантину в Україні. Зокрема, необхідно дотримуватися маскового режиму та соціального дистанціювання.