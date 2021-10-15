У Львові через пожежу у вагончику загинули три особи. Оголошено НС

У Львові сталася пожежа в металевому вагончику, в результаті інциденту загинули три особи. Міська влада запровадила надзвичайну ситуацію місцевого рівня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Департаменту цивільного захисту Львівської ОДА.
Повідомляється, що вчора ввечері на вулиці Городецькій, 371 в металевому вагончику (кунзі) на відкритій стоянці для великогабаритних автомобілів сталася пожежа.
"В результаті пожежі загинули 3 особи (вік і стать встановлюється). Вогнем знищено внутрішнє оздоблення металевого вагончика, речі побутового споживання на площі 8 квадратних метрів", - йдеться в повідомленні.
Пожежу вдалося оперативно загасити. Рішенням Головного управління ДСНС у Львівській області з сьогоднішнього ранку в місті оголошено надзвичайну ситуацію місцевого рівня.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, раніше в Києві на території Інституту урології сталася пожежа, з будівлі евакуювали понад 10 осіб.