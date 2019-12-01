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У Львові підлітки обстріляли житловий будинок

Новини » Надзвичайні події     01.12.2019 - 21:46
У Львові підлітки обстріляли житловий будинок
Ілюстративне фото (facebook.com/lvivpolice)

В результаті стрілянини ніхто не постраждав

У Львові двоє підлітків обстріляли вікна житлового будинку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції області.

Повідомляється, що 1 грудня, близько 15:00 патрульних викликали мешканці будинку з вулиці Володимира Великого і повідомили, що хтось стріляє по вікнах. Встановлено, що постріли зроблені з незавершеного будівництва, розташованого навпроти, вже на сусідній вулиці Княгині Ольги.

У покинутій будівлі поліцейські виявили двох чоловіків віком 14 і 15 років. На питання, що вони там роблять, відповіли, що вирішили постріляти по пляшках. У молодшого був при собі предмет, схожий на пістолет, а також газовий балончик "Терен 4". На місце події викликали маму хлопця, слідчих і експерта.

Нагадаємо, в центрі Києва на перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської в неділю, 1 грудня, невідомі відкрили вогонь по автомобілю Range Rover.

О 17:15 в Києві введена спеціальна поліцейська операція для пошуку зловмисника, який стріляв у автомобіль Range Rover. Так, зловмисник пострілом з невідомої зброї поранив хлопчика, який перебував в салоні машини. Від отриманого вогнепального поранення дитина померла в машині "швидкої" по дорозі в лікарню.

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