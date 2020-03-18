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У Львові з підозрою на коронавірус госпіталізовано 24 людини

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Всі госпіталізовані повернулися в Україну з-за кордону

У Львові з підозрою на коронавірус госпіталізовано 24 особи. Про це повідомили у Львівській міськраді.

За словами керівника оперативного штабу протидії загрози коронавіруса Галини Сличной, на даний момент підозри не підтверджені, біоматеріали відправлені в Київ для дослідження.

"У Львові є 24 людини госпіталізовані, у всіх є епіданамнез - основи для підозри на коронавірус. В першу чергу, це те, що чоловік був за кордоном. З цих 24 осіб є всі ознаки захворювання, але лабораторно підтверджено цього немає. Всі матеріали направлені до Києва для проведення аналізів. З цих 24 12 осіб - це жителі міста Львова. Всі люди молодого віку, які повернулися з-за кордону", - повідомила Сличная.

нагадаємо, 17 березня в Україну підтвердили сім нових випадків коронавіруса. Всього в країні зафіксовано 14 випадків захворювання COVID-19 - Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області та м.київ (2). З них двоє померли.

Також повідомлялося, що за межами країни від коронавіруса лікуються 12 українців. При цьому на карантині за межами України знаходяться 744 українців.

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