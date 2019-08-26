У Львові виявили гранатомет біля входу в готель

У Львові біля входу в готель на проспекті Чорновола у понеділок, 26 серпня, було виявлено гранатомет із зарядом, придатним для вибуху. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Львівської області

Повідомлення про предмет, схожий на гранатомет, поблизу входу у вестибюль готелю "Львів", надійшло зі служби "102" до Галицького відділу поліції Львова близько 02:40.

"Під час огляду вказаного місяця події працівниками поліції вилучено подовгастий циліндричний предмет ззовні схожий на "РПГ 22 "Нетто" із бойовим зарядом усередині", - йдеться в повідомленні.

Під час експертного дослідження гранатомета було підтверджено, що наявний у ньому заряд придатний для вибуху.

За цим фактом внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Крім того, оскільки дії невстановленої особи створювали реальну небезпеку для життя та здоров’я людей та могли завдати значної матеріальної шкоди, такі дії додатково кваліфіковано за ч. 1 ст. 258 КК України (терористичний акт).

Вирішується питання про передання кримінального провадження за підслідністю до слідчого відділу Управління СБУ у Львівській області.

Перебіг досудового розслідування перебуває на контролі Львівської місцевої прокуратури №1.

Фото: виявлений біля готелю гранатомет

Нагадаємо, в ніч на 26 серпня у Києві невідомі вистрілили з гранатомета в фасад будівлі "Мостобуду". Снаряд влучив у одне з вікон на четвертому поверсі будівлі, також пошкоджено шибки на третьому та п'ятому поверхах.