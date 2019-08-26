У центрі Києва з гранатомета обстріляли будівлю "Мостобуду"

Фото: на місці обстрілу в Києві ("Інформатор")

Оголошено оперативний план "Сирена"

У Києві невідомі вистрелили з гранатомета в фасад будівлі "Мостобуду", розташованої за адресою вулиця Паньківська, 5. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інформатор".

Снаряд влучив у одне з вікон на четвертому поверсі будівлі, також пошкоджено шибки на третьому та п'ятому поверхах.

Інформації про жертв і постраждалих у результаті інциденту наразі немає.

"Повідомлення про звук, схожий на вибух на вулиці Паньківській надійшло від користувачів Facebook в ніч на 26 серпня близько 1:00 ночі. На місці інциденту поліцейські виявили пошкоджений фасад будівлі", - йдеться в повідомленні.

Через дорогу від будинку було виявлено відстріляний тубус від ручного протитанкового гранатомета.

Зі слів поліцейських, попередньо, саме з цієї зброї і зробили постріл.

Фото: на місці обстрілу

Наразі рух на вулиці Паньківській перекрито, на місці працюють екіпажі поліції, вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативні групи. Також чергують медики і рятувальники.

За інформацією джерел видання, правоохоронці розшукують двох осіб, які зникли на мопеді в невідомому напрямку, оголошено оперативний план "Сирена".

В центре Киева из гранатомета выстрелили в здание Мостостроя Опубліковано Информатор Киев Неділя, 25 серпня 2019 р.

Нагадаємо, у Києві вночі, 20 серпня, сталася стрілянина біля станції метро "Голосіївська", у результаті чого постраждали троє людей.