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У Львові знайшли, тих хто осквернив пам'ятник Бандері. Це двоє студентів місцевого ВНЗ

Автор: Роман Тверденко

У Львові поліція затримала двох студентів, які облили фарбою пам'ятник Степану Бандері. Вони навчаються в місцевому ВНЗ.

Про це повідомляє Національна поліція.

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Студенти віком 19 та 24 років були затримані поліцією. Їх знайшли після проведення ряду оперативно-розшукових заходів. Були проведені обшуки за місцями проживання фігурантів та вилучено речові докази.

Хлопцям повідомили про підозру у ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Незабаром суд обере їм запобіжний захід.

Нагадаємо, в ніч на 5 лютого у Львові облили червоною фарбою пам'ятник Степану Бандері. Мова йде про пам'ятник, який знаходиться на площі Кропивницького.

Раніше повідомлялося, що невідомі пошкодили кілька меморіальних табличок воїнам АТО на місцевих школах. Один з епізодів скоєння злочину зняла камера відеоспостереження.

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