У Львові знайшли, тих хто осквернив пам'ятник Бандері. Це двоє студентів місцевого ВНЗ

У Львові поліція затримала двох студентів, які облили фарбою пам'ятник Степану Бандері. Вони навчаються в місцевому ВНЗ.

Студенти віком 19 та 24 років були затримані поліцією. Їх знайшли після проведення ряду оперативно-розшукових заходів. Були проведені обшуки за місцями проживання фігурантів та вилучено речові докази.

Хлопцям повідомили про підозру у ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Незабаром суд обере їм запобіжний захід.