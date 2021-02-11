У Львові знайшли, тих хто осквернив пам'ятник Бандері. Це двоє студентів місцевого ВНЗ

У Львові поліція затримала двох студентів, які облили фарбою пам'ятник Степану Бандері. Вони навчаються в місцевому ВНЗ.
Про це повідомляє Національна поліція.
Студенти віком 19 та 24 років були затримані поліцією. Їх знайшли після проведення ряду оперативно-розшукових заходів. Були проведені обшуки за місцями проживання фігурантів та вилучено речові докази.
Хлопцям повідомили про підозру у ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Незабаром суд обере їм запобіжний захід.
Нагадаємо, в ніч на 5 лютого у Львові облили червоною фарбою пам'ятник Степану Бандері. Мова йде про пам'ятник, який знаходиться на площі Кропивницького.
Раніше повідомлялося, що невідомі пошкодили кілька меморіальних табличок воїнам АТО на місцевих школах. Один з епізодів скоєння злочину зняла камера відеоспостереження.