У Львові та Києві арештували готелі російської мережі

Суд арештував два готелі у центрі Львова та Києва, які належали російській мережі. Вартість арештованого майна складає майже 1 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

Слідство встановило, що два готелі у Львові та Києві належать підприємству, власниками якого є росіяни. Службові особи підробили документи і таким чином отримали контрольний пакет акцій мережі готелів.

Тому суд у Львові наклав арешт на приміщення двох готелів, а також на корпоративні права підприємства на суму понад 100 млн гривень.

За даним фактом відкрили кримінальну справу за декількома статтями (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України). Вирішується питання про передачу арештованого в управління АРМА.