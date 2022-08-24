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У Львові та Києві арештували готелі російської мережі

Фото: суд арештував два готелі у Львові та Києві, які належали росіянам (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Суд арештував два готелі у центрі Львова та Києва, які належали російській мережі. Вартість арештованого майна складає майже 1 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що два готелі у Львові та Києві належать підприємству, власниками якого є росіяни. Службові особи підробили документи і таким чином отримали контрольний пакет акцій мережі готелів.

Тому суд у Львові наклав арешт на приміщення двох готелів, а також на корпоративні права підприємства на суму понад 100 млн гривень.

За даним фактом відкрили кримінальну справу за декількома статтями (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України). Вирішується питання про передачу арештованого в управління АРМА.

Нагадаємо, що раніше суд заарештував активи мережі автозаправок AMIC, яка до 2014 року працювали під російським брендом "Лукойл".

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