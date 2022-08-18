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В Україні заарештували активи підприємства-власника мережі заправок AMIC, - джерело

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Київ, Четвер 18 серпня 2022 15:03
В Україні заарештували активи підприємства-власника мережі заправок AMIC, - джерело Фото: в Україні заарештували активи підприємства-власника мережі заправок AMIC (amis.fuelo.net)
Автор: Владислав Красінський, Руслан Гаращенко

В Україні заарештували корпоративні права підприємства, якому належить одна з мереж автозаправних станцій. Підприємство було пов'язане з російськими компаніями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними джерел РБК-Україна в правоохоронних органах, мова йде про мережу заправок AMIC. До 2014 року вони працювали під російським брендом "Лукойл".

"Накладено арешт на корпоративні права підприємства, якому належить одна з мереж автозаправних станцій на території України, на загальну суму понад 50 млн гривень, а також на 308 об'єктів нерухомості цього підприємства - автомобільні заправні станції, склади та земельні ділянки", - йдеться в повідомленні ОГП.

Слідство встановило, що посадові особи підприємства протягом 2015-2022 років ухилилися від сплати податків на суму понад 270 млн гривень.

Крім того, вони протиправно перерахували на користь юридичної особи-нерезидента, підконтрольного російській нафтовій компанії кошти в сумі понад 1 млрд гривень з метою їх легалізації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні заарештували активи одного з найбільших виробників напівфабрикатів. Компанією керував громадянин Росії.

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