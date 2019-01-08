У Німеччині напали на депутата Бундестагу

Фото: Франк Магніц (afdwatchbremen.com)

Політик був госпіталізований з важкими травмами

У німецькому Бремені скоєно напад на депутата від партії "Альтернатива для Німеччини" Франка Магніца. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Повідомляється, що інцидент стався вдень у понеділок, 7 січня, біля театру на Гетеплатц. Магніц повертався з новорічного прийому, коли на нього напали кілька людей у масках. Депутата побили брусом до втрати свідомості, а після били ногами. Політик був госпіталізований з важкими травмами.

Правоохоронці не виключають, що атакували переслідували політичні мотиви. Розслідування взяли на себе представники поліцейської служби охорони держави та прокуратури Бремена. На даний момент поліція шукає свідків події.

Нагадаємо, раніше в Берліні співробітники поліції затримали чоловіка, який намагався вчинити замах на канцлер країни Ангела Меркель. Інцидент стався на виході з будівлі Бундестагу.

Меркель, яка збиралася їхати до президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайеру, йшла до машини, коли чоловік побіг до неї, але був зупинений службою безпеки. Меркель покинула місце події.