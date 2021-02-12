У Львові горіло відділення одного з банків. Поліція розслідує підпал

Як повідомляється, пожежа у відділенні банку виникла близько 3:00 на вулиці Сихівській. Після локалізації пожежі, загиблих та травмованих внаслідок події немає, проте вогонь пошкодив частину приміщення площею близько 10 квадратних метрів.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Наразі проводиться досудове розслідування, призначені експертизи. Правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі.

Фото: відділення банку (facebook.com/MVS.LVIV)