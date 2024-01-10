Львов, который может иметь паспорт России, был восстановлен в должности судьи Верховного суда

"Обязать Верховный суд зачислить Львова Богдана Юрьевича в штат Верховного суда", - зачитала решение судья Киевского окружного административного суда Алена Кушнова и постановила взыскать с Верховного суда заработную плату Львова за время "вынужденного прогула".

Как пишет издание, представитель Верховного суда отказалась комментировать, планируют ли подавать апелляцию на решение суда.

"Мы еще не видели решения, я не могу знать, что будет в том решении написано, как можно так заблаговременно говорить?", - заявил глава Верховного суда Станислав Кравченко отвечая на аналогичный вопрос относительно апелляции.

Что известно о деле судьи Львова

15 сентября 2022 года журналисты "Схем" обнародовали расследование о том, что судья Верховного суда Богдан Львов во время конкурса на должность судьи вероятно имел паспорт Российской Федерации. Львов, со своей стороны, опроверг обвинения и заявил, что недостоверную информацию о нем распространяют с целью дискредитации.

Как утверждают журналисты, Служба безопасности Украины также подтвердила наличие гражданства России у судьи. СБУ не выступала с официальными заявлениями по этому поводу, впрочем, Львова лишили доступа к государственной тайне.

В частности наличие у судьи гражданства страны-террориста подтвердил журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев.

5 октября 2022 года бывший глава Верховного суда Всеволод Князев отчислил Богдана Львова из штата Верховного суда, а уже 9 ноября последний подал иск в Окружной административный суд Киева.

Подробнее о расследовании можно прочитать в материале РБК-Украина.