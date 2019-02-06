"Львів" дограватиме сезон УПЛ на резервному стадіоні

Львівський клуб ділитиме арену з "Карпатами"

"Львов" доиграет домашние матчи чемпионата УПЛ и Кубка Украины весенней части сезона 2018/19 на стадионе "Украина". Об этом сообщается на сайте львовского клуба.

Переезд "сине-золотых львов" из основного стадиона на резервный связан с тем, что на "Арене Львов" в начале марта начнется установка нового газона. Весь процесс монтажа и адаптации современного гибридного покрытия займет около трех месяцев.

Таким образом, первой новое покрытие стадиона львовского клуба протестует национальная сборная команда Украины, которая 7 и 10 июня сыграет во Львове два матча квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 - с командами Сербии и Люксембурга.