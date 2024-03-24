В Львовской и Хмельницкой областях были слышны взрывы, работает ПВО

Атака беспилотников 24 марта

Российские войска в ночь с 23 на 24 марта запустили несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед" с северного и южного направлений. В Воздушных силах ВСУ об угрозе атаки дронов предупреждали жителей южных и центральных регионов, позже угроза распространилась и на западные области.

Ранее в Кривом Роге Днепропетровской области были слышны взрывы, после которых в некоторых районах города наблюдались перебои со светом и водоснабжением.

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