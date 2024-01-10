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Во Львовской области столкнулись автобус и три автомобиля: много пострадавших

Львов, Среда 10 января 2024 15:27
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Во Львовской области столкнулись автобус и три автомобиля: много пострадавших Фото: во Львовской области столкнулись автобус и три автомобиля, много пострадавших (facebook.com/MVS.LVIV)
Автор: Наталия Гурковская

Во Львовской области, на трассе Киев - Чоп, произошла масштабная авария с участием автобуса и трех автомобилей. Шесть человек пострадали, среди которых двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Львовской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 января около 11.30 на автодороге Киев-Чоп, недалеко от села Чишки", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись:

  • автобус VAN HOOL, осуществлявший перевозку по маршруту "Киев - Хуст", под управлением 39-летнего жителя Херсона;
  • Skoda Octavia, за рулем которого находился 36-летний житель Шепетовки;
  • Dacia Lodgy, которым управляла 44-летняя жительница города Ровно;
  • Mini Cooper под управлением жителя города Мукачево в возрасте 38 лет.

"Все транспортные средства двигались в одном направлении", – добавили в полиции.

Что известно о пострадавших

В результате ДТП за медицинской помощью обратились шесть человек:

  • водитель Dacia Lodgy и двое ее пассажиров – в возрасте 7 и 68 лет;
  • трое пассажиров Skoda Octavia - двое детей в возрасте 7 и 10 лет и 43-летняя женщина.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос правовой квалификации происшествия.

Как сообщалось, 6 января в Луцке на путепроводе на проспекте Победы произошло три аварии, столкнулись около 12 автомобилей. Три человека пострадали.

А 4 января в Волынской области правоохранитель устроил аварию, в которой погиб подросток. Он был за рулем служебной машины.

Также 3 января под Киевом произошло ДТП с участием трех автомобилей. Один человек погиб, два человека пострадали.

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