Во Львовской области священники УПЦ МП устроили скандал на прощании с воином: детали

Прощание с военным в селе Виднев

О прощании с павшим защитником Украины рассказали в Куликовском сельском совете Львовского района.

Прощание с Михаилом Шарпило (фото: facebook.com/Куликівська селищна рада Львівського району)

"Куликовская территориальная община встретила и провела в последний земной путь защитника - Шарпило Михаила Анатольевича 1993 года рождения. Михаил умер 10 октября 2024 года в городе Днепр", - говорится в сообщении сельсовета в Facebook.

Воин отдал жизнь за своих родных и Украину (фото: facebook.com/Куликівська селищна рада Львівського району)

Отмечается, что с военным прощались родные, близкие, друзья, побратимы и жители общины.

На прощании было немало людей (фото: facebook.com/Куликівська селищна рада Львівського району)

"Море цветов, "живой коридор" на обочинах улиц, украинские флаги, невероятное сожаление, боль и отчаяние от потери переполняет каждого из нас. Всколыхнув небо залпами от выстрелов военных, напевая Государственный Гимн Украины, попрощались с защитником", - уточняется в публикации.

К прощанию с Михаилом Шарпило присоединились военные и побратимы (фото: facebook.com/Куликівська селищна рада Львівського району)

Похороны проходили в селе Виднев недалеко от Львова.

Пост Куликовского сельского совета (скриншот: facebook.com/Куликівська селищна рада Львівського району)

Скандал во время прощания с Михаилом Шарпило

Немного позже в сети начала появляться информация о скандале, который устроили священники УПЦ МП во время прощания с военным.

Прощание с военным в храме (фото: facebook.com/Куликівська селищна рада Львівського району)

Так, Христина Ющишин в своем TikTok рассказала, что представители УПЦ МП "не дали спокойно помолиться за погибшего за Украину воина, за то, чтобы был украинский язык, украинская церковь".

"Московский поп не хотел открыть Царские Ворота когда занесли воина в храм. Когда начали люди и военные вмешиваться, тогда открыл. Его зомбированные и прихожане охраняли попа с двух сторон. Даже детей в школу не давали, чтобы были для количества. К воину, который погиб, стояли обернутые спинами и никто даже не перекрестился. Стояли отвернувшись. А еще были одеты в светло голубые платки", - говорится в подписи к опубликованному видео с места события.

@cristina25th ЛЮДИ РАСПРОСТРАНЯЙТЕ ЗАПАДНАЯ УКРАИНА ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ С. ОТНИВ НЕ ДАЛИ ПОКОЛИТЕЛЬНО ПОМОЛИТЬСЯ ЗА ВОИНА КОТОРЫЙ ПОГИБ ЗА УКРАИНУ ЗА ТО ЧТО БЫЛ УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК ... ворота когда занесли ВОИНА В ХРАМ ,когда начали люди и военные вмешиваться тогда открыл ,его зомбированные и прихожане охраняли попа с двух сторон даже детей в школу не давали чтобы были для количества ,к ВОИНА КОТОРЫЙ ПОГИБ СТОЯЛИ ОБРАЩЕНЫ СПИНАМИ И НИКТО ДАЖЕ НЕ ПЕРЕКРЕСТИТЬСЯ стояли обратные ,а еще были .... где на видео видно где кто есть ЭТО ПОЛЬ ВЛАСТИ КОТОРЫЙ НЕ МОЖЕТ С ЭТИМ НИЧЕГО СДЕЛАТЬ И ПОСТОЯНИЕ ТЕМ ЛЮДЯМ КАК ИДЕТ ЗА МОСКОВСКОГО ПОПА оригинальный звук - Кристина Ющишин

Ющишин уточнила, что на видео видно, "где кто есть".

"Это - позор властям, которые не могут с этим ничего поделать. И позор тем людям, которые идут за московского попа", - подчеркнула она.

О скандальном событии рассказали также в Telegram-канале "Львівич".

"На Львовщине в селе Виднев, в 19 км от Львова, во время похорон священники московского патриархата не давали возможности отпеть Героя", - говорится в подписи к соответствующему видео.

Несколько позже были также обнародованы кадры, на которых можно увидеть спор между людьми и священником УПЦ МП.

Следует отметить, что храм Московского патриархата в с. Виднев еще раньше закрыла местная ОТО, однако по просьбе родственников павшего защитника, храм открыли в день прощания (которое проводили священники ПЦУ и военные капелланы).

Согласно информации портала Varta1, на похороны пришел священник УПЦ МП Григорий Фарат и "закрылся в алтаре".

"Он и сторонники УПЦ МП в количестве 20 человек устроили скандал на похоронах воина и не хотели открыть Царские Ворота перед воином. После окончания похорон, священник и сторонники не хотели выходить из храма, чтобы ОТО снова не закрыла храм", - рассказали украинцам.

Отреагировали на скандал и некоторые пользователи Facebook.

"Позор нашей власти, которая не может справиться с УПЦ МП. Что церковь опечатывают и не могут люди даже похоронили достойно наших воинов. И так же позор тем прихожанам, которые поддерживают МП", - говорится в одном из комментариев под вышеупомянутой публикацией Куликовского сельского совета.