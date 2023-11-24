Во Львовской области "скорая" сбила пешеходов, есть травмированые

ДТП с каретой скорой помощи произошло во Львовской области вечером 23 ноября. В результате аварии есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.

Авария произошла вчера около 22:30 на дороге "Львов-Шегини" в селе Зимная Вода Львовского района.

По данным правоохранителей, водитель кареты скорой помощи марки Citroen, 62-летний львовянин, уезжал с включенными маячками синего цвета. Автомобиль совершил наезд на двух пешеходов: 17-летнего жителя Винников и 18-летнюю жительницу одного из сел Львовского района.

В результате ДТП травмы получили оба пешехода и пациентка, которая была в "скорой" - 52-летняя жительница одного из сел района.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения). Обставившие ДТП устанавливают.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.