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Во Львовской области "скорая" сбила пешеходов, есть травмированые

Львов, Пятница 24 ноября 2023 12:08
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Во Львовской области "скорая" сбила пешеходов, есть травмированые Фото: во Львовской области "скорая" сбила пешеходов (lv.npu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

ДТП с каретой скорой помощи произошло во Львовской области вечером 23 ноября. В результате аварии есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.

Авария произошла вчера около 22:30 на дороге "Львов-Шегини" в селе Зимная Вода Львовского района.

По данным правоохранителей, водитель кареты скорой помощи марки Citroen, 62-летний львовянин, уезжал с включенными маячками синего цвета. Автомобиль совершил наезд на двух пешеходов: 17-летнего жителя Винников и 18-летнюю жительницу одного из сел Львовского района.

В результате ДТП травмы получили оба пешехода и пациентка, которая была в "скорой" - 52-летняя жительница одного из сел района.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения). Обставившие ДТП устанавливают.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Напомним, недавно в Полтавской области из-за тумана произошла масштабная авария. Из-за плохой видимости столкнулись 10 автомобилей.

Также 15 ноября у границы с Молдовой в Одесской области авто слетело в кювет. Движение транспорта у границы ограничивали.

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ДТП Львовская область полиция Авария
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