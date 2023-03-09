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Во Львовской области российская ракета упала в жилой зоне: четыре человека погибли

Фото: во Львовской области есть погибшие в результате ракетной атаки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская ракета упала в жилой зоне на территории Золочевского района Львовской области. Предварительно известно о четырех погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.

Он отметил, что во время сегодняшней массированной атаки оккупанты атаковали Золочевский район. Вражеская ракета упала на жилую застройку, в результате чего возник пожар. Огонь уничтожил три дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.

Из-за российского ракетного удара, по предварительным данным, погибли четыре человека.

"Это четверо взрослых людей. Двое мужчин и две женщины. В момент падения ракеты они находились у себя дома. Завалы еще разбирают. Под ними могут быть другие люди", - отметил Козицкий.

Напомним, Россия ночью и утром 9 марта атаковала Украину. Под ударом оказались несколько областей.

Зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.

На юге Украины силы ПВО сбили 8 ракет и один беспилотник. Кроме того, в Днепропетровской области защитники уничтожили 7 вражеских ракет.

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