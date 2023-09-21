Во Львовской области предприниматель присвоил почти 500 миллионов гривен от оборонного завода

В начале 2020 года заводом был объявлен тендер на закупку машины контактной сварки. Данное оборудование было нужно для ремонта военной техники.

В ходе торгов владелец зарегистрированного в Киеве предприятия подал предложение по самой низкой цене - 495 тысяч гривен и таким образом победил в тендере. После заключения сделки ему было перечислено 80% от суммы за оборудование. Указанное выше оборудование должно было установиться на заводе в течение двух месяцев.

Как выяснилось, предприниматель не собирался выполнять обязательства. До этого – он не имел в собственности указанного оборудования. Во избежание ответственности он продал корпоративные права в уставном капитале предприятия другой коммерческой структуре, зарегистрированной в оффшорной зоне на Сейшельских островах.

Ранее РБК-Украина писала, что в Днепре СБУ заблокировали деятельность местного военного завода из-за того, что на предприятии планировали производить и поставлять комплектующие для военной техники РФ. А в Полтавской области СБУ разоблачила дельцов, поставлявших в Россию спецоборудование для производства ЗРК С-300.

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