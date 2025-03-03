Во Львовской области новая фабрика "Филип Моррис" вышла на плановую мощность: подробности

"С января этого года наша фабрика вышла на полную мощность. Это означает, что мы можем полностью обеспечивать украинский рынок собственно произведенной продукцией", - отметил генеральный директор "Филип Моррис Украина" Максим Барабаш.

Он также подчеркнул, что с начала 2025 года компания полностью завершила контракт с компанией-партнером в Украине, которая более двух лет производила продукцию под брендами "Филип Моррис".

По словам Барабаша, инвестиции компании в Украине не ограничиваются только фабрикой. В 2025 году "Филип Моррис" планирует дополнительно инвестировать 60 млн грн в полноценное большое укрытие для персонала на территории фабрики, чтобы люди могли находиться там в комфорте и безопасности длительное время. Работы по обустройству укрытия уже начались, завершение строительства планируется до мая 2025 года.

В общем, "Филип Моррис" инвестировала 30 млн долларов в запуск львовской фабрики. На ней создано 250 рабочих мест, на которые уже полностью релоцированы работники с харьковского предприятия компании. Кроме того, компания помогла модернизировать имеющееся укрытие на территории Львовской городской территориальной общины. Стоимость работ составляет примерно 1,3 млн гривен.

Компания "Филип Моррис Украина" работает на украинском рынке с 1994 года и за это время инвестировала в экономику Украины более 750 млн долларов. В 2024 году компания открыла новую фабрику во Львовской области. С начала полномасштабного вторжения компания выделила более 400 млн грн на гуманитарные проекты.