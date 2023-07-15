ua ru
Сб, 15 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Во Львовской области на взятке задержали заммэра и главного коммунальщика

Новина українською →
Львовская область, Суббота 15 июля 2023 13:13
Во Львовской области на взятке задержали заммэра и главного коммунальщика Фото: заммэра во Львовской области задержали на взятке (t.me/lvivoblprok)
Автор: Наталья Юрченко

Заместителя мэра и руководителя коммунального предприятия одного из городов Львовской области задержали на взятке. Они требовали "откат" от частного предпринимателя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Львовской области.

По данным следствия, заместитель мэра и главный коммунальщик города потребовали взятку от частного предпринимателя. Бизнесмен занимался поставкой песка по заказу коммунального предприятия, которое находится в ведении городского совета.

За "откат" они пообещали содействовать выполнению условий договора и заплатить за поставленный песок. Чиновники обещали не создавать искусственных требований по цвету и качеству песка, фактически не предусмотренных договором. Фигуранты получили от предпринимателя по 21 тысяче гривен.

Прокуратура Львовской области объявила подозрение заместителю мэра и директору коммунального предприятия. Их задержали "на горячем" во время получения части взятки.

Напомним, недавно САП объявила подозрение за взяточничество народному депутату от фракции "Слуга народа" Людмиле Марченко и ее помощнице. Они пообещали организовать нелегальный выезд мужчины за границу, взамен требовали деньги.

Позже "Слуга народа" приостановила членство Марченко во фракции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская область коррупция
NEWS
Украинцы имеют право на 100%-ную льготу на оплату коммуналки: кто может оформить
Украинцы имеют право на 100%-ную льготу на оплату коммуналки: кто может оформить
DAILY
Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины