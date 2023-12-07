Во Львовской области фура заблокировала пункт пропуска на границе с Польшей (фото)

"Временно приостановлено оформление грузовиков в месте пропуска вне пункта пропуска "Нижанковичи", - сообщили в ГПСУ.

По данным пограничников, проезд грузовых транспортных средств заблокирован из-за ухудшения погодных условий: грузовик перекрыл дорогу в направлении города Добромиль.

"В связи с этим пропуск через государственную границу не осуществляется. На место происшествия вызваны представители соответствующих служб", - подчеркнули в службе.

Погода в Украине в ближайшие дни

На выходных осадки возможны лишь на востоке Украины. А с 11 декабря ожидается потепление, оттепель.

В декабре 2023 года в Украине ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла (в Крыму до 4 градусов тепла). Средняя месячная температура будет на 1-1,5 градуса выше нормы. Подробнее - в материале.

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