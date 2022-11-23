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Во Львовской области электроподстанция пдверглась двум ракетным ударам

Фото: во Львовской области пропал свет из-за ударов по электроподстанции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Во Львовской области электроподстанция получила два ракетных удара. Поэтому Яворивский, Львовский и Червоноградский районы области остались без электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.

"Из-за ракетного удара по энергетическому объекту в области применяют экстренные отключения электроэнергии. Графики плановых отключений не действуют", - написал он.

Напомним, во время ракетной атаки 23 ноября получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры Украины. Поэтому были введены аварийные отключения электроэнергии. Это необходимый шаг для защиты электросетей от дополнительных аварий и поддержки работы энергосистемы.

Как сообщало РБК-Украина, в результате массированного ракетного обстрела России территории Украины 23 ноября в большинстве городов возникли проблемы со светом. Электричества нет в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Чернигове и других городах.

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