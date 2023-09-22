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Во Львовской области чиновницу военкомата поймали на взятке

Львовская область, Пятница 22 сентября 2023 10:02
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Во Львовской области чиновницу военкомата поймали на взятке Фото: во Львовской области чиновницу военкомата поймали на взятке (zoda gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Коррупционную схему разоблачили в одном из районных военкоматов Львовской области. Правоохранители задержали сотрудницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП в Facebook.

Областной территориальный центр комплектования подтверждает, что чиновница районного военкомата была задержана по подозрению в получении взятки. Женщина за деньги обещала помочь в вопросе уклонения от мобилизации.

Львовский областной ТЦК обещает содействовать расследованию и осуждает коррупцию.

"Всесторонне будем способствовать проведению расследования с целью очищения структуры территориальных центров. Коррупцию, ни в одном ее проявлении, толеровать никто не будет", - говорится в сообщении.

Коррупция в военкоматах

Напомним, после ряда громких коррупционных скандалов по всей Украине провели проверки военкоматов. Как отметил президент Владимир Зеленский, правоохранители обнаружили множество случаев злоупотреблений.

После этого глава государства поддержал решение об увольнении всей областных военкомов.

Так, недавно в Киеве разоблачили чиновников военно-врачебных комиссий, которые за взятки помогали избежать призыва.

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Львовская область ТЦК коррупция Мобилизация в Украине
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