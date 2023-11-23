На Львовщине построили многоквартирный дом для переселенцев: детали

Двухэтажный дом для переселенцев в Дрогобыче – на 12 квартир. В нем будут жить многодетные семьи, семьи защитников, а также семьи, в которых есть люди с инвалидностью. Для них обеспечили условия безбарьерности.

Квартиры меблированы и обеспечены необходимой техникой благодаря гуманитарным организациям "Человек в беде", "Каритас" и "Мув Юкрейн".

Здание построили по канадской технологии деревянного каркасного домостроения. Эта технология позволяет собрать дом быстрее. Она отличается выносливостью конструкции, экологичностью и энергоэффективностью жилья.

Фото: Жилье для ВПЛ в Дрогобыче (facebook.com/LvivskaODA)

Строительство происходило за счет бюджетных средств и обошлось в более 17,5 млн грн.

Весной в Дрогобычской общине планируют начать возведение еще трех подобных домов.