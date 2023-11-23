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На Львовщине построили многоквартирный дом для переселенцев: детали

Фото: Дом для переселенцев в Дрогобыче (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В городе Дрогобыч построили многоквартирный дом для переселенцев, в который с 23 ноября начали заселяться жители. Это первое построенное с нуля жилье для ВПЛ во Львовской области.

Теперь там будут жить около 60 переселенцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовскую ОГА.

Двухэтажный дом для переселенцев в Дрогобыче – на 12 квартир. В нем будут жить многодетные семьи, семьи защитников, а также семьи, в которых есть люди с инвалидностью. Для них обеспечили условия безбарьерности.

Квартиры меблированы и обеспечены необходимой техникой благодаря гуманитарным организациям "Человек в беде", "Каритас" и "Мув Юкрейн".

Здание построили по канадской технологии деревянного каркасного домостроения. Эта технология позволяет собрать дом быстрее. Она отличается выносливостью конструкции, экологичностью и энергоэффективностью жилья.

 
Фото: Жилье для ВПЛ в Дрогобыче (facebook.com/LvivskaODA)

Строительство происходило за счет бюджетных средств и обошлось в более 17,5 млн грн.

Весной в Дрогобычской общине планируют начать возведение еще трех подобных домов.

Напомним, мы писали, какое жилье для ВПЛ построят в Черновцах в следующем году. Планируется построить трехэтажные многоквартирные дома с разными квартирами, в которых поселят сотни семей переселенцев.

Также в Ровенской области за средства ЕС построят жилье для переселенцев. Многоквартирный дом на 300 человек в Дубно будут сдавать в эксплуатацию с внутренней отделкой и меблировкой квартир.

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Львовская областьЖилье