Природное шоу в Швеции: миллионы людей следили за миграцией лосей в прямом эфире

В Швеции завершился седьмой сезон сверхпопулярного "медленного телевидения" - проекта Den stora älgvandringen ("Большая миграция лосей"), который в прямом эфире показывает ежегодное путешествие лосей (европейских лосей) к летним пастбищам.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

С 15 апреля на платформе шведского национального вещателя SVT зрители почти три недели могли в реальном времени наблюдать за миграцией животных на севере страны. Завершилась трансляция 28 апреля в 22:00 по местному времени.

Всего было зафиксировано 478 часов непрерывного видео: 70 лосей пересекли реку Онгерманельвен в 290 км к северу от Стокгольма. В съемках задействовали 26 дистанционных камер, 7 ночных и дрон.

С момента запуска в 2019 году проект превратился из эксперимента общественного вещания в настоящее культурное явление. В 2024-м трансляция привлекла около 9 миллионов зрителей, а специальная Facebook-группа насчитывает более 76 тысяч участников, которые делятся наблюдениями, скриншотами и обсуждениями.

"Мы очень довольны", - сказал менеджер проекта Йохан Эргог. По его словам, зрителям даже присылали push-уведомления, когда в объектив попадал первый лось.

В SVT уже подтвердили, что восьмой сезон "лосиного телешоу" выйдет весной 2026 года.