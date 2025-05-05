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Природное шоу в Швеции: миллионы людей следили за миграцией лосей в прямом эфире

Понедельник 05 мая 2025 12:00
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Природное шоу в Швеции: миллионы людей следили за миграцией лосей в прямом эфире Фото: В Швеции почти три недели продолжалась трансляция миграции лосей (pexels.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Швеции завершился седьмой сезон сверхпопулярного "медленного телевидения" - проекта Den stora älgvandringen ("Большая миграция лосей"), который в прямом эфире показывает ежегодное путешествие лосей (европейских лосей) к летним пастбищам.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

С 15 апреля на платформе шведского национального вещателя SVT зрители почти три недели могли в реальном времени наблюдать за миграцией животных на севере страны. Завершилась трансляция 28 апреля в 22:00 по местному времени.

Всего было зафиксировано 478 часов непрерывного видео: 70 лосей пересекли реку Онгерманельвен в 290 км к северу от Стокгольма. В съемках задействовали 26 дистанционных камер, 7 ночных и дрон.

С момента запуска в 2019 году проект превратился из эксперимента общественного вещания в настоящее культурное явление. В 2024-м трансляция привлекла около 9 миллионов зрителей, а специальная Facebook-группа насчитывает более 76 тысяч участников, которые делятся наблюдениями, скриншотами и обсуждениями.

"Мы очень довольны", - сказал менеджер проекта Йохан Эргог. По его словам, зрителям даже присылали push-уведомления, когда в объектив попадал первый лось.

В SVT уже подтвердили, что восьмой сезон "лосиного телешоу" выйдет весной 2026 года.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Чернобыле в объектив фотографов попал лось. В заповеднике зафиксировали лося, который пробирался через густые заросли к водоему. Это свидетельствует о восстановлении дикой природы в зоне отчуждения.

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Швеция Животные
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