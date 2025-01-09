Во Львовской области разрешили отстрел волков и лисиц в охотничьих угодьях: детали

Согласно разрешению Западного Межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства, с 11 января по 23 февраля на территории егерских обходов №1, 2, общины будет проводиться отстрел охотничьих животных. В список подлежащих отстрелу, входят волки, лисы и другие вредные виды животных.

Событие будет осуществляться в светлое время суток, за пределами лесных массивов, на расстоянии не менее 200 метров от границ населенных пунктов. Это мероприятие имеет целью снижение численности диких животных, которые могут наносить вред местному хозяйству и экосистеме.

Жителей общины просят сохранять спокойствие и соблюдать осторожность во время пребывания на территории охотничьих угодий в указанный период. Отстрел будет проводиться в соответствии со всеми нормами безопасности, чтобы не создавать угрозы для жителей.