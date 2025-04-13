Львов снова удивил. Что происходит на рынке аренды и сколько сейчас стоит жилье

Сколько стоит аренда жилья во Львове

После начала полномасштабной войны Львов вместе с Киевом и Ужгородом стабильно входит в тройку городов с самой дорогой недвижимостью. Однако за последние 6 месяцев рынок аренды просел.

Цены на аренду:

однокомнатные квартиры в среднем стоят 16 700 гривен, это на 7% дешевле, чем было полгода назад;

двухкомнатные квартиры - 20 тысяч гривен, цена снизилась на 4%;

трехкомнатные квартиры - 23 тысячи гривен, цена остается стабильной.

Отметим, что стоимость жилья зависит от района. Самые дорогие квартиры преимущественно в Шевченковском, Галицком и Лычаковском районах, самые дешевые в Железнодорожном и Сиховском.

Также на цену влияет тип застройки. Самая дорогая аренда в домах, построенных после 2010 года, а также австрийских.

Цены на аренду жилья во Львове (скриншот ЛУН)

Отметим, что львовяне в среднем тратят 67% зарплаты на аренду жилья. Стоимость однокомнатной квартиры равна ее аренде в течение 13,6 года, двухкомнатной - 16,1 года, трехкомнатной - 17,2 года.

Какие цены на аренду в других городах

Лидером по стоимости аренды жилья является Ужгород. Там однокомнатные квартиры в среднем сдают за 18 200 гривен в месяц. Цена за полгода упала на 3%. Двухкомнатные стоят 20 900 гривен, трехкомнатные - 25 100 гривен.

Далее в рейтинге идет столица. Цены на однокомнатные квартиры здесь также снизились на 3%, сейчас их сдают за 17 тысяч гривен. А вот двухкомнатные подорожали на 4% до 27 тысяч гривен, трехкомнатные стоят 43 100 гривен, цена выросла на 3%.

Самая дешевая сейчас аренда жилья в Харькове, Запорожье и Николаеве. Там однокомнатные квартиры стоят 4 тысяч, 5 тысяч и 6 тысяч гривен, соответственно. Двухкомнатные квартиры в этих городах на полторы тысячи дороже. Трехкомнатные квартиры сдают за 8 тысяч в Харькове, 9 тысяч в Запорожье и 11 тысяч гривен в Николаеве.

Отметим, что в статистике не учтены данные по Херсону и Сумах, а также оккупированных территориях, поскольку нет достаточно информации об этих регионах.

Цены на аренду жилья в Украине (скриншот ЛУН)