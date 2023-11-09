RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Львов, Ужгород или Ивано-Франковск. Где жить дешевле: сравнение цен на квартиры

Фото: Жилой комплекс во Львове (facebook.com/paruspremium)
Автор: Катерина Гончарова

За время полномасштабной войны западные регионы Украины стали местом убежища переселенцев из регионов, где ведутся боевые действия. При этом росли цены на жилье в областных центрах запада страны, а также в меньших по размеру и количеству населения городах. Дороже стала как аренда, так и покупка квартир.

По просьбе РБК-Украина обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак проанализировала, какие цены на аренду и покупку предлагаются в Ужгороде, Львове и Ивано-Франковске осенью 2023 года.

Спрос сохраняется. Области-рекордсмены по популярности жилья

В начале полномасштабной войны за счет внутренней миграции и отложенного спроса в период закрытых реестров, когда люди и хотели бы осесть на новом месте и завести квартиры из-за психологического беспокойства, но не имели такой возможности.

В то время несколько месяцев мы действительно наблюдали ажиотажный интерес к покупке недвижимости в отдельных регионах, – рассказывала ранее РБК-Украина Виктория Берещак.

Тогда рекордсменами были:

  • Львовский регион;
  • Закарпатье (Ужгород);
  • Ивано-Франковск;
  • Тернополь.

Тогда в западных областях активнее покупали и на первичном (он там более развит), но и в центральных и восточных областях (Днепр). В фаворе был вторичный рынок. Востребованной в интересе к недвижимости стала и центральная Украина.

Сейчас западные регионы также не теряют популярность среди тех, кто рассматривает Львов, Ужгород и другие места проживания.

"Западные области все еще остаются хабами для большого количества внутренне перемещенных лиц, поэтому цены и на аренду, и на покупку недвижимости во Львове, Ужгороде и Ивано-Франковске остаются высокими. Самый дорогой из этой тройки, безусловно, Львов. На втором месте по ценам находится Ужгород, замыкает топ Ивано-Франковск", – рассказывает Виктория.

Фото: Проект одного из жилых комплексов в Ужгороде (facebook.com/ЖК KhustSky)

Покупка и аренда. Какие цены на жилье в Ужгороде, Львове и Франковске

На первичном рынке стоимость квадрата в этих городах в среднем достигает:

  • во Львове: 48,5 тыс. грн/кв.м;
  • в Ужгороде: 41,5 тыс. грн./кв.м;
  • в Ивано-Франковске: 28,5 тыс. грн/кв.

"Однокомнатная квартира в среднем во Львове обойдется в пределах 50-60 тысяч долларов в зависимости от месторасположения, в Ужгороде40-45 тысяч долларов, в Ивано-Франковске30-35 тысяч долларов", – приводит данные обозреватель рынка.

На стоимость напрямую будет влиять месторасположение и транспортная развязка, инфраструктурное наполнение района, особенно наличие социально-бытовой инфраструктуры, близость к центру.

Цены на аренду в этих регионах довольно пестрые и зависят от большого количества переменных: как качественных характеристик лота (локация, инфраструктура, ремонт и комплектация квартиры и так далее), так и ожиданий (часто завышенных) владельцев жилья.

"Если выводить средневзвешенную стоимость, то однокомнатные квартиры во Львове будут в диапазоне 13-17 тысяч гривен в месяц, в Ужгороде 10-12 тысяч гривен в месяц, в Ивано-Франковске 12-14 тысяч гривен в месяц”, – рассказывает Виктория Берещак.

Напомним, в Украине продолжают расти цены на квадратные метры. Мы писали отрех самых дорогих городах Украины по стоимости квартир.

Также стало известно, как изменились цены на жилье в западных регионах Украины во время полномасштабной войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛьвовИвано-ФранковскУжгородціниквартириЖильепокупка жилья