Львов, Ужгород или Ивано-Франковск. Где жить дешевле: сравнение цен на квартиры

За время полномасштабной войны западные регионы Украины стали местом убежища переселенцев из регионов, где ведутся боевые действия. При этом росли цены на жилье в областных центрах запада страны, а также в меньших по размеру и количеству населения городах. Дороже стала как аренда, так и покупка квартир.
По просьбе РБК-Украина обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак проанализировала, какие цены на аренду и покупку предлагаются в Ужгороде, Львове и Ивано-Франковске осенью 2023 года.
В начале полномасштабной войны за счет внутренней миграции и отложенного спроса в период закрытых реестров, когда люди и хотели бы осесть на новом месте и завести квартиры из-за психологического беспокойства, но не имели такой возможности.
В то время несколько месяцев мы действительно наблюдали ажиотажный интерес к покупке недвижимости в отдельных регионах, – рассказывала ранее РБК-Украина Виктория Берещак.
Тогда рекордсменами были:
Тогда в западных областях активнее покупали и на первичном (он там более развит), но и в центральных и восточных областях (Днепр). В фаворе был вторичный рынок. Востребованной в интересе к недвижимости стала и центральная Украина.
Сейчас западные регионы также не теряют популярность среди тех, кто рассматривает Львов, Ужгород и другие места проживания.
"Западные области все еще остаются хабами для большого количества внутренне перемещенных лиц, поэтому цены и на аренду, и на покупку недвижимости во Львове, Ужгороде и Ивано-Франковске остаются высокими. Самый дорогой из этой тройки, безусловно, Львов. На втором месте по ценам находится Ужгород, замыкает топ Ивано-Франковск", – рассказывает Виктория.
Фото: Проект одного из жилых комплексов в Ужгороде (facebook.com/ЖК KhustSky)
На первичном рынке стоимость квадрата в этих городах в среднем достигает:
"Однокомнатная квартира в среднем во Львове обойдется в пределах 50-60 тысяч долларов в зависимости от месторасположения, в Ужгороде – 40-45 тысяч долларов, в Ивано-Франковске – 30-35 тысяч долларов", – приводит данные обозреватель рынка.
На стоимость напрямую будет влиять месторасположение и транспортная развязка, инфраструктурное наполнение района, особенно наличие социально-бытовой инфраструктуры, близость к центру.
Цены на аренду в этих регионах довольно пестрые и зависят от большого количества переменных: как качественных характеристик лота (локация, инфраструктура, ремонт и комплектация квартиры и так далее), так и ожиданий (часто завышенных) владельцев жилья.
"Если выводить средневзвешенную стоимость, то однокомнатные квартиры во Львове будут в диапазоне 13-17 тысяч гривен в месяц, в Ужгороде – 10-12 тысяч гривен в месяц, в Ивано-Франковске – 12-14 тысяч гривен в месяц”, – рассказывает Виктория Берещак.
Напомним, в Украине продолжают расти цены на квадратные метры. Мы писали отрех самых дорогих городах Украины по стоимости квартир.
Также стало известно, как изменились цены на жилье в западных регионах Украины во время полномасштабной войны.
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