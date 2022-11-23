Львов после ракетных ударов: что удалось восстановить

Львов приходит в себя после сегодняшнего ракетного удара РФ по Украине. Восстанавливают водо-, тепло- и электроснабжение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского главы Львова Андрея Садового.
"Половина Львова уже с электроэнергией. Но помните, что продолжаются плановые отключения", - написал Садовой.
Сообщается, что водоснабжение в городе возобновлено на 70%. Часть домов обеспечены только на первых этажах. Но это на время.
Кроме того, во Львове запускают городские ТЭЦ, работают над восстановлением теплоснабжения и подачей горячей воды.
Отмечено, что если не произойдет чрезвычайная ситуация, то сады и школы завтра будут работать в обычном режиме.
По словам мэра, в городе возобновляется работа электротранспорта. Кроме того, к вечеру запустили больше автобусов. 75% светофоров уже работают.
"Напоминаю, во Львове работают 18 пунктов обогрева. Здесь можно зарядить телефоны, погреться, выпить горячий чай или кофе. Сегодня они работают до позднего вечера", - добавил Садовой.
Напомним, во время ракетной атаки 23 ноября получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры Украины. Поэтому были введены аварийные отключения электроэнергии.
Добавим, во Львовской области сегодня электроподстанция получила два ракетных удара. Поэтому Яворивский, Львовский и Червоноградский районы области остались без электроэнергии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.