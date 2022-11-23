Львов после ракетных ударов: что удалось восстановить

"Половина Львова уже с электроэнергией. Но помните, что продолжаются плановые отключения", - написал Садовой.

Сообщается, что водоснабжение в городе возобновлено на 70%. Часть домов обеспечены только на первых этажах. Но это на время.

Кроме того, во Львове запускают городские ТЭЦ, работают над восстановлением теплоснабжения и подачей горячей воды.

Отмечено, что если не произойдет чрезвычайная ситуация, то сады и школы завтра будут работать в обычном режиме.

По словам мэра, в городе возобновляется работа электротранспорта. Кроме того, к вечеру запустили больше автобусов. 75% светофоров уже работают.

"Напоминаю, во Львове работают 18 пунктов обогрева. Здесь можно зарядить телефоны, погреться, выпить горячий чай или кофе. Сегодня они работают до позднего вечера", - добавил Садовой.