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Львовян призвали ставить буржуйки в укрытиях и экономить свет и воду

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Львов, Четверг 13 октября 2022 10:50
Львовян призвали ставить буржуйки в укрытиях и экономить свет и воду Фото: львовян призвали ставить буржуйки в укрытиях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Жителей Львова после ударов по критической инфраструктуре просят обустраивать пункты обогрева в убежищах. Экономить воду и электричество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение мэра Львова Андрея Садового.

"Атакуя Львов 10 и 11 октября агрессор раскрыл свои планы. Теперь мы точно знаем, что когда будет минусовая температура, они будут уничтожать ТЭЦы, подстанции, объекты критической инфраструктуры, потому что они получают удовольствие, создавая беду", - сказал он.

Садовый не исключил, что жители Львова зимой могут на днями или неделях быть без тепла, света и воды.

"Мы должны быть одним кулаком. Мы должны объединиться и делать правильные вещи. Представьте, если бы такие обстрелы были не 10 октября, а 10 декабря. Просьба ставить буржуйки в укрытиях, там, где это возможно, уже не кажется такой странной", - добавил мэр.

Он также призвал к максимальной экономии электроэнергии - например, отмечает он, греть чайники можно не электричеством, а газом. Также, по его мнению, можно сэкономить и воду.

Напомним, что 11 октября во Львове раздавались взрывы. Город частично остался без света. Также вчера во Львовской области слышны взрывы. В городе были проблемы со связью, в некоторых районах не было воды и света, в некоторых районах города электричество было восстановлено только к сегодняшнему утру.

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