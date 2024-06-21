В Луцке на военных ТЦК напали с газовым баллончиком

В Луцке на сотрудников ТЦК и СП совершили нападение. На военнослужащих напали с газовым баллончиком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Запад" в Telegram.
Инцидент произошел утром в пятницу, 21 июня, в окрестностях Луцка. Военнослужащие, на которых напали, участвовали в АТО, а во время полномасштабной войны участвовали в боевых действиях на Донецком и Луганском направлениях, освобождали Херсонскую и Запорожскую области.
Как отмечается, после реабилитации бойцы вернулись на службу в Луцкий районный ТЦК и СП. На военных напали с газовым баллончиком.
В Оперативном командовании "Запад" заявили, что личности нападавших установлены, и они "понесут жестокое наказание".
Фото: в Луцке напали на военных (t.me/operationalcommandwest)
Напомним, вчера, 20 июня, в Тернопольской области сотрудники ТЦК забрали водителя автобуса для уточнения учетных данных. Недовольные пассажиры автобуса на время перекрыли трассу.
Также ранее в Днепре сотрудники ТЦК обвинили в жестоком обращении с мужчиной на улице. Однако военные объяснили, что мужчина является действующим военнослужащим, пытавшимся скрыться.
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