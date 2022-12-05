RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Луцке рассказали, как будет обеспечиваться водоснабжение в случае блекаута

Фото: в Луцке рассказали, как будет обеспечиваться водоснабжение в случае блекаута (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Луцке подготовили план обеспечения города водоснабжением в случае блекаута. После 24 часов с момента обесточивания будет организована почасовая подача воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Луцка Игоря Полищука.

"В случае полного обесточивания, после 24 часов с момента такого обесточения будет организована почасовая подача воды. Часы подачи воды будут опубликованы дополнительно, для каждой насосной станции отдельно", - написал он.

Полищук также опубликовал перечень улиц и их насосных станций, чтобы жители могли узнать, к какой станции принадлежит их дом.

Он также напомнил, что из-за отсутствия света жильцам квартир, которые проживают выше 4-6 этажей, может не хватить давления. В таком случае он рекомендует брать воду у соседей.

"Также на двух скважинах ежедневно с 08:30 до 17:00 по адресам ул. Дубновская, 26 и ул. Мамсурова, 5в будет происходить бесплатная выдача воды в большую тару (от 30 литров). Работа скважин также будет запущена после истечения 24 часов после полного обесточения", - добавил мэр.

Он также призвал жителей сделать критический запас технической и питьевой воды на дому.

РБК-Украина ранее сообщало, как будет обеспечиваться водоснабжение в Киеве в случае полного обесточивания.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуцкВодоснабжение