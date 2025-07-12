В Луцке прогремели мощные взрывы на фоне атаки "Шахедов"

В Волынской области в 2:21 была объявлена воздушная тревога в связи с атакой вражеских беспилотников.
В 02:29 Игорь Полищук информировал, что группа вражеских беспилотных летательных аппаратов пересекла границу между Ровенской и Волынской областями.
Уже через час, в 03:06, соответствующее предупреждение появилось и от Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
О 3:55 Поліщук розповів, що зафіксована нова партія дронів в напрямку Луцька.
В военном сообщении говорилось об угрозе применения ударных беспилотников в Луцке, Черновцах и Киеве с призывом к гражданам находиться в безопасных местах.
Сейчас воздушная тревога продолжается. В городе и в окрестностях слышны звуки взрывов.
Мониторинговые каналы сообщают, что из примерно 100 "Шахедов" большинство движутся в сторону запада - на Волынь и Львовщину.
Кроме того, фиксируются запуски ракет стратегической авиацией России.
Местные власти призывают жителей Волыни оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности до момента, пока угроза не минует. Ситуация остается напряженной.