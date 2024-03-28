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В Луцке перебои с горячей водой: в чем причина

Фото: в Луцке перебои с горячей водой 28 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Луцке 28 марта есть перебои с горячей водой. Причина этого - завершение отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Луцктепло".

Ранее городские власти Луцка приняли решение завершить отопительный сезон 28 марта. Поэтому сегодня с 9:00 на котельных города теплогенерирующее оборудование переводят с зимнего на летний режим работы.

"Это полная остановка работающих котлов и насосов, соединение сетей котельных, которые в летний период работают в паре, настройка гидравлического режима работы тепловых сетей, разгар летних котлов и включение летнего насосного оборудования", - объясняют специалисты.

В связи с этим сегодня во время выполнения этих работ в Луцке не будет горячей воды. Но ее обещают дать до конца дня.

Также отмечается, что отопление может быть восстановлено при необходимости для больниц.

 

Отопительный сезон

Украина прошла отопительный сезон 2023-2024 почти без осложнений. Перебои в поставках тепла были только в прифронтовых регионах, где продолжаются боевые действия.

Ряд областей уже заявили о планах завершить отопительный сезон. Так, 28 марта отопление будет выключено во Львове и Николаеве. В Киеве отопительный сезон тоже завершится сегодня.

В Харькове решили досрочно выключить тепло на фоне массированных атак России. А Одесса позже всех завершит отопительный сезон - 7 апреля.

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ЛуцкОтопительный сезонВодоснабжение